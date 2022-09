Sieg gegen Golowkin: Box-Superstar Alvarez bleibt Vierfach-Weltmeister

Vier Jahre mussten Boxfans auf den dritten und letzten Kampf zwischen Saúl „Canelo“ Álvarez und Gennadi Gennadjewitsch Golowkin warten. Aus ihrer einstigen Freundschaft, die mit Legende und Promoter Óscar de la Hoya begann, entwickelte sich Rivalität, die in Hass mündete und erst in der Nacht auf Sonntag in Las Vegas mit dem Gong der letzten Runde endete.