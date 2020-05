Sensationeller EM-Auftakt für Österreich

Reaktionen zum Auftaktsieg der österreichischen Handball-Männer bei der EM in Dänemark gegen Tschechien (30:20):

Viktor Szilagyi (ÖHB-Kapitän): "Als Kapitän erfüllt mich das mit unglaublichem Stolz. Ab der ersten Minute hat jeder für den anderen gefightet. Es war eine wahnsinnig starke, mannschaftlich geschlossene Leistung mit einem überragenden Torhüter, der noch einmal herausgestochen ist. Es ist ein fantastisches Gefühl, so in ein Turnier zu starten. Man hat in den letzten Monaten, Wochen und vor allem Tagen gemerkt, was für ein Geist in dieser Mannschaft steckt."

Patrekur Johannesson (ÖHB-Teamchef): "Kompliment an die Mannschaft. Man merkt, dass wir eine gute Einheit sind. Jeder ist bereit, für den nächsten zu arbeiten. Deshalb hat eine Mannschaft wie Österreich die Chance gegen eine große Nation wie Tschechien. Ich schaue jetzt aber nicht auf die Hauptrunde, sondern auf das nächste Spiel. Man soll das jetzt genießen. Wir können stolz sein auf diese Leistung. Da waren schöne Szenen dabei."

Nikola Marinovic (ÖHB-Torhüter): "Ich muss meiner Abwehr ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. In der ersten Hälfte habe ich nicht so viele Bälle gehalten, aber da sind wir hinten sehr gut gestanden. Es war eine überragende Mannschaftsleistung. Ich bin wirklich stolz, dass wir uns so präsentiert haben. Ich glaube, dass das ein großer Schritt in die Hauptrunde war. Wir sind hinten so gut gestanden, dass die Tschechen keine Lösung gehabt haben. Wir haben uns wirklich wie eine Mannschaft präsentiert. Wir haben auch nach vorne sehr geduldig gespielt."

Robert Weber (Bester ÖHB-Werfer): "Wir haben ein Ausrufzeichen gesetzt. Jetzt sind die Leute gewarnt vor uns. Super, wenn man sieht, wie leicht es uns in der zweiten Hälfte teilweise gefallen ist. Das war genial. Der Teamgeist war heute das Um und Auf. Wir haben Jicha fast komplett rausgenommen."