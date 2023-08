Sensation im Zeitfahren: WM-Bronze für Österreicherin

Favoritensterben

Die große Favoritin Marlen Reusser gab mitten im Rennen auf. Die Schweizerin saß minutenlang am Straßenrand und weinte bitterlich. Auch die niederländische Siegerin Demi Vollering konnte nicht mitreden im Kampf um die Medaillen. 86 Fahrerinnen waren an den Start gegangen. Österreichs Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer, 2021 in Tokio die ganz große Überraschung, konnte nicht um die Medaillen mitreden, wurde 15.