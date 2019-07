Seidl/Waller im WM-Achtelfinale, Doppler/Horst out

Robin Seidl und Philipp Waller hingegen siegten am Donnerstag im Sechzehntelfinale gegen die kanadische Paarung Grant O'Gorman/ Ben Saxton nach 0:1-Satz-Rückstand noch 2:1 (-22, 15, 8). "Einer der schönsten Siege in meiner Karriere", sagte Philipp Waller. "Einfach unglaublich. Wir haben nie aufgegeben. Das Side-out im ersten Satz war ein bisschen schwierig gegen die beiden. Dann haben wir aber unser Spiel gefunden. Ab dem zweiten Satz hat nur noch der Sieg gezählt." In der Runde der letzten 16 warten am Freitag die Italiener Enrico Rossi/Adrian Carambula.