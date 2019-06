Wie Clemens Doppler zum Rekord-Teilnehmer bei der WM wurde

Wenn Clemens Doppler am Freitag in Hamburg das Stadion betritt, dann steigt der Zwei-Meter-Mann endgültig zu den Großen seiner Sportart auf: Die Weltmeisterschaft in Deutschland ist die zehnte in der Karriere des 38-jährigen Oberösterreichers. Damit zieht er gleich mit dem Rekordhalter, der brasilianischen Beachvolleyball-Legende Emanuel Rego. Der erfolgreichste Beachvolleyballer der Geschichte gewann bei seinen zehn Teilnahmen drei Goldmedaillen.

Clemens Doppler verteidigt mit Alexander Horst in Hamburg die Silbermedaille von der Heim-WM 2017 auf der Donauinsel. Es war der größte Erfolg in der Karriere von Österreichs Aushängeschildern. Das Ziel in Hamburg? „Klar, wir wollen uns steigern. Also Gold“, sagt Doppler scherzend. Er weiß, dass die Ausgangslage dafür nicht besonders gut ist. Aber auch 2017 durften sich die beiden aufgrund körperlicher Probleme keine Hoffnungen machen und kamen dennoch bis ins Finale.

Das WM-Finale 2017 in Wien