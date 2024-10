Sieg gegen Luna Rossa: Britannia fordert Neuseeland im America's Cup

Der Herausforderer des Teams New Zealand um den America's Cup steht fest. Das Syndikat Ineos Britannia gewann am Freitag vor Barcelona das Finale des Louis Vuitton Cup gegen den italienischen Vertreter Luna Rossa mit 7:4-Siegen. Damit steht erstmals seit 60 Jahren ein britisches Team im Duell um den begehrten Cup.

Für die Vorentscheidung im Louis Vuitton Cup im Duell mit Luna Rossa hatten die Briten schon am Mittwoch gesorgt, als sie mit zwei gewonnenen Läufen auf 6:4 stellten. Zuvor hatten sich die beiden Teams an den jeweiligen Tagen mit zwei Wettfahrten die Siege unter sich aufgeteilt.

Luna Rossas Star-Steuermann Jimmy Spithill kündigte direkt nach der Niederlage an Land an: „Für mich war es das jetzt mit dem America’s Cup. Wenn ich sehe, welches Talent die jungen Segler alle haben, muss ich zugeben, dass sie besser sind, als ich es in dem Alter war. Es ist an der Zeit, Platz zu machen.“