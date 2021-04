Segel-Star Thomas Zajac: "Andere Nationen schaffen das doch auch"

Also sind er und seine Segelpartnerin Barbara Matz knapp 100 Tage vor Beginn der Spiele mit ihrem Nacra-17-Boot in Marina di Ragusa vor Anker gegangen. Dort, an der Südküste von Sizilien, finden sie Bedingungen vor, wie sie auch im Olympiarevier in Enoshima vorherrschen. „Es ist natürlich nur eine Kompromisslösung. In Japan wird’s Ende Juli gefühlt 100 Grad und eine wilde Luftfeuchtigkeit haben, da brät man vor sich hin. Aber zumindest haben wir hier in Marina di Ragusa ein ähnliches Wellenbild wie bei Olympia.“