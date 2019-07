Schwimm-WM: Caroline Pilhatsch verpasst Medaille

Caroline Pilhatsch hat bei der Schwimm-WM im südkoreanischen Gwjangju die erhoffte Medaille verpasst. Die Steirerin kam im Finallauf über 200 m Rücken nicht über den siebenten Rang hinaus. Die Kurzbahn-Vizeweltmeisterin schlug am Donnerstag auf der nicht-olympischen Langbahn-Sprintstrecke in 27,78 Sekunden an. Im Halbfinale hatte die 20-Jährige in 27,77 als Gesamt-Sechste einen neuen österreichischen Rekord geschafft.

Gold sicherte sich die US-Amerikanerin Olivia Smoliga in mit einer Zeit von 27,33 Sekunden. Silber ging an die Brasilianerin Etiene Medeiros, Bronze an Daria Waskina aus Russland.