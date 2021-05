Schwimm-EM: "Es herrscht eine gespenstische Atmosphäre“

Die Ungarn sind fantastische und fanatische Fans, wenn es ums Schwimmen geht. In keinem anderen Land ist die Begeisterung um den Sport so groß. Doch die um ein Jahr verschobene Europameisterschaft in Budapest muss coronabedingt vor leeren Rängen stattfinden. „Ich sitze gerade auf der Tribüne, die Plätze sind alle leer“, erzählt Walter Bär, der Sportdirektor des Österreichischen Schwimmverbandes (OSV) am Telefon. „Es herrscht eine gespenstische Atmosphäre.“

Technische Panne

Die EM startete am Montag mit dem Synchronschwimmen und einer technischen Panne: Die Musik war für die Schwimmerinnen unter Wasser nicht zu hören, der Bewerb musste abgebrochen werden. Diese Woche sind noch die Wasserspringer und die Freiwasser-Schwimmer an der Reihe. In der zweiten EM-Woche kämpfen die Becken-Schwimmer um die Medaillen. Insgesamt 28, vorwiegend junge Athleten umfasst das österreichische Aufgebot.