Schüsse vor Stadion in Washington: Baseball-Zuschauer flüchteten

Zuschauer flohen am Samstagabend (Ortszeit) von den Tribünen, als im sechsten Inning beim Stand von 8:4 für die Padres die Schüsse zu hören waren. Die Begegnung in der Major League Baseball sollte am Sonntag fortgesetzt werden, gefolgt von einer weiteren regulär für Sonntag angesetzten Partie zwischen beiden Teams.