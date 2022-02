Schreckliche Diagnose: Rad-Star Bernal hat 20 gebrochene Knochen

Der kolumbianische Radstar Egan Bernal meldete sich nach einer weiteren Operation an seiner Wirbelsäule ein zweites Mal aus dem Krankenhaus. „Fast 20 gebrochene Knochen...“, hieß es in einer Veröffentlichung auf seinem Instagram-Account am Donnerstag. „11 Rippen. Oberschenkelknochen. Kniescheibe. T5-T6. Teile des zweiten Halswirbels. Mittelhandknochen. Ein Daumen. Ich habe mir einen Zahn ausgeschlagen. Perforation der beiden Lungenflügel.“

Dankbar

Auf einem Foto war der Tour-de-France-Sieger von 2019 mit Halskrause, Bandagen und Schläuchen im Krankenhausbett zu sehen. „Ich wäre fast gestorben, aber wisst ihr was?“ Er sei „Gott dankbar, dass er mir diese Prüfung ermöglicht hat. Das ist das härteste Rennen, aber ich hatte eine tolle Gruppe von Leuten um mich.“ Es sehe so aus, als sei bei der letzten großen Operation alles gut verlaufen. „Also, jetzt heißt es sich erholen und daraus ein weiteres I'M BACK zu machen.“