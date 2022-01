Rad-Star Bernal nach Unfall: "Ich hätte beinahe mein Leben verloren"

Der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal soll nach seinem schweren Trainingsunfall in seiner Heimat Kolumbien erneut operiert werden. Dies ging aus der mittlerweile siebenten Mitteilung des Universitätsklinikums La Sabana in der Nähe von Bogotá vom Donnerstagabend (Ortszeit) hervor. Bernal selbst setzte am Freitag einen dramatischen Tweet ab.

"Nachdem ich eine 95-prozentige Chance hatte, querschnittsgelähmt zu werden und beinahe mein Leben verloren hätte, weil ich das tat, was ich am meisten liebe, möchte ich mich heute bei Gott, der Klinik, all ihren Spezialisten, die das Unmögliche geschafft haben, meiner Familie und euch allen bedanken", schrieb Bernal auf Twitter.