Schlagabtausch der Boxer vor Gericht: Freispruch für Kurtaj

Am Donnerstag kam es am Landesgericht für Strafsachen in Wien zum Prozess zwischen Nationaltrainer Daniel Nader und der Boxerin Deshire Kurtaj.

Diese wurde von Nader auf üble Nachrede geklagt. Im Vergleichsprozess gab es keine Einigung. Da die Privatanklage von Nader in Teilbereichen unzulässig war, kam es zu einem Freispruch von Kurtaj. Nader legte für das heutige Urteil Berufung ein.

Ein Teil des Falls geht nun an die Staatsanwaltschaft. Dort wird konkret geprüft, ob es durch ein YouTube-Video und Facebook-Posting zur üblen Nachrede durch Cybermobbing gekommen ist.