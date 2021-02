Lebenslange Sperre für Boxer: "Hält unter keinen Umständen"

Zuvor waren die Sportlerinnen und Sportler mit harter Kritik und Vorwürfen an Trainer Daniel Nader an die Öffentlichkeit gegangen. Begründet wurde die Entscheidung mit "der Feststellung eines massiv schädigenden Verhaltens gegenüber dem ÖBV und dessen FunktionärInnen, insbesondere in den sozialen Medien und der Presse".

"Lebenslange Sperre ist nicht haltbar"

Bei einer vom Verein "Wir Frauen im Sport" organisierten Diskussion äußerte sich auch der Anwalt Nikolaus Rosenauer zu der Causa. Laut ihm werde hier von Seiten des Boxverbands "eher nach dem Faustrecht vorgegangen, als nach dem, was die eigenen Satzungen vorgeben (in Paragraph 21)." Denn für Strafen sei laut Satzungen "nicht der Vorstand, sondern der Disziplinarausschuss des österreichischen Boxverbands zuständig".