"Absolut ekelhaft": Streit im Box-Verband wird Fall fürs Gericht

Am nächsten Dienstag erfolgt der Auftaktgong für einen womöglich längeren juristischen Schlagabtausch in der heimischen Boxszene. Nationaltrainer Daniel Nader hat Leichtgewichts-Boxerin Deshire Kurtaj auf Kreditschädigung geklagt, da die beim österreichischen Verband (ÖBV) in Ungnade gefallene Sportlerin indirekt behauptet hatte, Nader sei ein Betrüger. Vor dem Wiener Handelsgericht will Kurtaj die Wahrheit beweisen und mit ihren Mitstreitern das "System Nader" aufdecken.