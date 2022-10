Schach-Premiere: Europacup-Titel für einen Verein aus Österreich

In der offenen Klasse gewann das Team Novy Bor Chess Club. Bei den Tschechen war auch zweimal Österreichs Topstar Markus Ragger im Einsatz. Dank zweier Siege und einem Remis darf er sich nun auch Champions League Sieger nennen.

Die Weltstars Carlsen und Anand hatten nichts mit dem Sieg zu tun. Carlsen remisierte am letzten Spieltag (Bilanz in Mayrhofen: vier Siege, zwei Remis), sein Team Offerspill belegte Rang 7. Anands Team CSU ASE Superbet (ROM) konnte der Rolle als Turnierfavorit nicht gerecht werden und wurde nur Sechster. Der Inder selbst holte am Sonntag seinen zweiten Sieg (zwei Siege, eine Niederlage, zwei Remis).