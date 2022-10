Der erste Sieg für Magnus Carlsen nach den Betrugsvorwürfen

Nach einem Remis am Vortag feierte Magnus Carlsen beim Europacup der Vereine im Zillertal seinen ersten Sieg. Der Weltmeister aus Norwegen gewann mit den weißen Steinen gegen Alexander Naumann (GER) nach 2:53 Stunden. Carlsen spielte für seinen norwegischen Klub Offerspill diesmal auf Brett 1. Es war der erste Sieg für Carlsen nach dem Eklat rund um die Betrugsvorwürfe gegen Hans Niemann.

Österreichs Großmeister Markus Ragger sowie Ex-Weltmeister Viswanathan Anand waren in Mayrhofen am zweiten Tag nicht im Einsatz. Gespielt wird in der Champions League im Schach bis einschließlich Sonntag.