Schach: Carlsen und Caruana trennen sich bei WM erneut remis

Die 11. Partie der Schach-WM in London zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und seinem Herausforderer Fabiano Caruana hat nach einem enttäuschenden Verlauf mit der neuerlichen Punkteteilung geendet. Caruana wählte am Samstag gegen den Doppelschritt des e-Bauern die Russische Verteidigung und bremste den Weltmeister komplett aus. Damit steht es nach elf Remis in elf Partien 5,5:5,5.

Carlsen hat jetzt alles probiert mit Weiß bei dieser WM. Er eröffnete zwei Mal mit dem Doppelschritt des d-Bauern, zwei Mal mit dem Doppelschritt des c-Bauern und nach der heutigen Partie auch zwei Mal mit dem Doppelschritt des e-Bauern, alles ohne Erfolg. Caruana wählte wie in der sechsten Partie die Russische Verteidigung auf den Klassiker 1.e4. Beide Spieler waren in einer Hauptvariante sehr gut vorbereitet. Sie wählten die besten Züge und es kam fast zwangsläufig zum Damentausch nach 14 Zügen.