Salzburg: Warum die Krise zu keinem schlechten Zeitpunkt gekommen ist

Länderspielpause

Im März gibt es noch zwei Runden in der Meisterrunde, dann folgt die Länderspielpause. Salzburg müsste sich daheim gegen Rapid und in Hartberg über die Runden retten, um sich in den zwei Wochen vor allem moralisch erfrischen zu können. Zudem fällt nun auch die Doppelbelastung weg – Out im Europacup, im Cup findet nur noch das Finale statt.

Selbstvertrauen

Laut Trainer Jesse Marsch bringe man derzeit in den wichtigen Momenten nicht das Beste. „Im Training ist die Leistung ganz gut.“ In der Offensive fehlt nicht viel zur Bestleistung. 72 Liga-Tore wurden bisher erzielt, in den drei Spielen im Jahr 2020 waren es sechs, immerhin zwei pro Partie. Davor waren es 66 in 18 Runden, also im Schnitt 3,6 geschossene Tore. Mit Haaland und Minamino haben im Winter 21 Tore die Salzburger verlassen.