Salzburg steckt in der Krise: "Unser Selbstvertrauen ist tief"

Out in der Europa League, fünf Pflichtspiele sieglos, nur ein Erfolg in sieben Bundesligarunden und bei der Generalprobe 2:3 in Altach: Für Red Bull Salzburg stehen die Vorzeichen vor dem Cup-Halbfinal-Schlager gegen den LASK am Donnerstag in Wals-Siezenheim alles andere als gut. Die in der Liga sechs Zähler enteilten Linzer befinden sich plötzlich in der Favoritenrolle..

"Die Leistung im Training ist ganz gut, in den wichtigen Momenten bringen wir unser Bestes aber nicht auf den Platz. Das ist komisch", wirkte Salzburg-Trainer Jesse Marsch ratlos. Auch die Spieler haben keine Erklärung parat. "Es ist, wie es ist, aber wir wissen selber nicht warum. Wir geben Gas im Training, aber in den Spielen können wir es nicht so rüberbringen, wie wir es gewohnt sind", meinte Stürmer Mergim Berisha.