Salzburg mit einem Sieg über Sturm zur Trauma-Bewältigung

Salzburg ist zurück auf der Siegerstraße. Mit einem 1:0-Erfolg im Hit gegen Sturm verarbeiteten die Bullen das 1:7-Debakel vom Dienstag in der Champions League gegen die Bayern. Sie haben in der Tabelle jetzt elf Punkte Vorsprung. Die Grazer ließen vor allem in einer starken Anfangsphase ein besseres Resultat liegen. Und hatten mit zwei Schiedsrichterentscheidungen Pech.