Corona zwingt Österreichs Handball endgültig in die Knie

Den Schwung aus der erfolgreichen Heim-EURO der Männer (Rang acht) wollte Österreichs Handball ins Frühjahr mitnehmen. Seit einigen Wochen steht jedoch auch hier alles still - und dabei bleibt es auch länger.

Wie der österreichische Handball-Bund (ÖHB) am Mittwoch in Absprache mit den Ligen und Vereinen mitteilte, werden alle Bewerbe (Liga, Cup) bei Damen und Herren mit sofortiger Wirkung beendet. Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, die darauf hoffen die Saison doch noch irgendwie zu retten, wollte man den Klubs in der aktuellen Situation zumindest Planungssicherheit für das kommende Spieljahr geben.