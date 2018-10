Sabitzer: "Es wird Zeit, dass ich durchstarte"

Auch er selbst hat wieder seinen Rhythmus gefunden. "Das hat eben seine Zeit gedauert, es war ein Auf und Ab. Mir hat im Spiel das Raumgefühl gefehlt." Doch in den letzten Spielen fühlte sich Sabitzer wieder wie der alte Marcel.

Er wirkt aufgeräumt, ruhig und auch selbstkritisch. Und genau das lässt ihn an sich selbst die Forderung stellen, auch im Team eine tragende Rolle einzunehmen. "Es wird Zeit, dass ich auch im Team durchstarte, den Anspruch muss ich an mich haben. Ich will ein Führungsspieler werden, wie mir das beim Verein schon gelungen ist."

Vielleicht erhält er schon am Freitag in der Nations League gegen Nordirland die Chance, das Vorhaben in die Realität umzusetzen. "Es wird kein schönes Spiel, es wird viel um zweite Bälle und Zweikämpfe gehen. Wir müssen darauf vorbereitet sein und uns eintrichtern, dass es ein ekliges Spiel werden kann." Dennoch dürfe man nicht vergessen, auch Fußball zu spielen. Dafür ist auch oder vor allem Sabitzer zuständig.