Russische Weitspringern hätte Edel-Prostituierte werden sollen

Klishina, die in Atlanta lebt, schüttelte den Kopf: "Ich dachte an einen Scherz und überlegte mir: sehe ich mich wirklich als Frau, die mit so einem Angebot einverstanden sein könnte?"

Klishina holte zwei Mal EM-Gold in der Halle und hält eine Bestleistung von 7,05 Meter (2011 in Ostrau).