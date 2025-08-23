Rugby-WM der Rekorde mit Frauensport-Ikone Maher hat begonnen

Wenn Ilona Maher im Stadion aufläuft, hat sie einen Teil der digitalen Welt im Schlepptau. Die US-Rugbyspielerin ist nicht nur eine kraftvolle Center-Spielerin, die die Ketten der Gegnerinnen durchbricht wie kaum eine andere – sie ist längst zu einer Symbolfigur für den globalen Frauensport geworden. Mit Millionen Followern auf Instagram und TikTok hat sie eine Reichweite, die weit über Rugby hinausgeht.

Seit Freitag haben Maher und ihre Kolleginnen eine riesige Bühne. Die Rugby-WM der Frauen wird zum zehnten Mal abgehalten, in England jagt sie heuer Rekorde. Knapp 400.000 Tickets sind für das Turnier bereits verkauft. Das Finale am 27. September im Londoner Twickenham Stadium ist mit 82.000 Plätzen bereits ausverkauft. Joyn überträgt die Spiele kostenlos live. Die Favoritinnen sind die Gastgeberinnen aus England. Zum Auftakt gewannen sie gegen die Olympia-Bronzemedaillengewinnerinnen aus den USA eindrucksvoll mit 69:2.

