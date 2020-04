Auf die Tennisplätze, fertig, los: Die Ideen für die Rückkehr

Auch die Filzkugel rollt und fliegt bald wieder: Die Profis dürfen ab 20. April trainieren, für Hobbyspieler werden die Freiluftplätze ab 1. Mai wieder zur Verfügung stehen.

Sportminister Werner Kogler erwähnte am Mittwoch lobend Alexander Antonitsch. Der Ex-Profi hatte als Herausgeber der Internetplattform tennisnet.com schon große Vorarbeit geleistet. Diese initiierte bereits in der vergangenen Woche eine Umfrage, an der sich binnen weniger Tage 800 Vereine beteiligten. Kernpunkt: in welcher Form Hobbytennis stattfinden könnte. „Die hohe Teilnahme zeigte, dass sofortiger Handlungsbedarf besteht“, sagt Antonitsch, der auch Wissenschafter zu Rate zog.