Federer will sich nicht in Favoritenrolle sehen

Und tatsächlich: Auch wenn Federer zurückhaltend wirkt, sorgt er für wenig Freude bei den Gegnern, wenn er sagt: „Ich fühle mich ausgeruht und topfit. Das war in den vergangenen Jahren in New York nicht so.“ Im Vorjahr plagte ihn beispielsweise eine Rückenverletzung. Heuer schonte der Meister des dosierten Turnierkalenders seine Kräfte, spielte nur ein Hartplatz-Turnier und kam dabei in Cincinnati bis ins Finale, wo Djokovic die Oberhand behielt.

Vor allem wirkt Federer im Training und abseits davon überaus locker. „Ich darf nicht vergessen, dass ich befreit nach vorne spielen muss. Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus.“ Also wieder der Druckabbau. Außerdem kann der Schweizer mit Extremtemperaturen sehr gut umgehen, wie er bei den Australien Open zu Beginn des Jahres eindrucksvoll zeigte. Als Spieler bei mehr als 40 Grad am Rande der Aufgabe standen, kam Federer kaum ins Schwitzen. Der 20. Grand-Slam-Titel war die Folge.

Und der größte Vorteil für Roger Federer ist: Roger Federer. „Er ist der beste Spieler der Geschichte“, sind sich Tennisexperten einig.