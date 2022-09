Ringer-WM: Wie man trotz gekürzter Förderungen erfolgreich sein will

Ringen um Integration

Die Integrationsthematik aber spielt im Ringen in Österreich eine große Rolle: Viele Athleten haben ihre Wurzeln in Ländern mit großer Ringertradition wie der ehemaligen UdSSR, Iran, Syrien oder Irak. So auch Aker al Obaidi, der in Tirol lebt und 2021 in Tokio im Flüchtlingsteam gekämpft und Platz acht erreicht hat. "Er soll bald eingebürgert werden. Er ist bestens integriert und hat eine Ausbildung zum Kindergartenpädagogen gemacht", sagt Reichenauer.

Der Präsident orientiert sich an internationalen Systemen, wie über die Breite für die Spitze gearbeitet wird. "Ein Bundesleistungszentrum wie es die Judokas in Linz haben, wäre großartig." Es gibt aber auch Gespräche mit dem Weltverband, dass ein Olympiastützpunkt nach Salzburg kommen könnte. Bis dato konzentriert sich die Arbeit des Verbandes auf die Schwerpunkte Vorarlberg, Tirol und Salzburg.

In Österreich wurden dem Verband nach Tokio fast zehn Prozent der Förderung gestrichen, wobei diese noch immer mehr als die Hälfte des Jahresbudgets ausmacht. Das beträgt 900.000 Euro und wird zu einem Drittel von Sponsoren finanziert. Daher hat der Verband auch nur drei Teilzeitkräfte angestellt. Und die beiden Sportdirektoren sind gleichzeitig auch die Nationaltrainer. Reichenauer würde auch gerne noch mehr in den Nachwuchs investieren. Der ehemalige Top-Ringer Marco Schindler hat ein Projekt namens "Wrestling goes School".