Retter Lewandowski: Später Bayern-Sieg gegen Schlusslicht Paderborn

Generalprobe für Chelsea

Am Dienstag gastieren die Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea.Ein Fingerzeig für die Ausrichtung im Königsklassen-Duell in London am Dienstag war die Aufstellung wohl kaum. In der Offensive wurden Thomas Müller und Kingsley Coman eine Stunde als Bankdrücker geschont. Philippe Coutinho und Corentin Tolisso durften in der Starelf ran. Leon Goretzka fehlte wegen muskulärer Probleme. Sein Mitwirken gegen Chelsea ist offen. Bayern-Trainer Hansi Flick reagierte auf die Gelb-Sperren von Jérôme Boateng und Benjamin Pavard mit einer defensiven Systemumstellung. Joshua Kimmich rückte als Rechtsfuß in eine neue Dreierkette mit dem zentralen David Alaba und Lucas Hernández.

Auftakt Gnabry, Finale Lewandowski

Die Bayern brachten trotz der mäßigen Vorstellung mit ihrem 194. Sieg im 250. Ligaspiel in der heimischen Allianz Arena die direkten Verfolger RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach zum Auftakt des 23. Spieltags in Zugzwang. Nach Zuspiel von Tolisso wühlte sich Gnabry durch die Gäste-Defensive und erzielte in seinem 100. Bundesliga-Spiel schon seinen 41. Treffer. Bayern-Torwart Manuel Neuer spielte wieder seinen Libero, was aber einmal schief ging. Srbeny luchste ihm den Ball ab und schob zum Ausgleich ein. Das war auch der Pausenstand. Gegen Lewandowskis Flachschuss nach Gnabry-Vorarbeit war dann aber auch der gut aufgelegte Paderborn-Tormann Zingerle machtlos. Die Entscheidung: Mit Nichten.