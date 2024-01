Remis gegen Deutschland: Österreich schafft die nächste Überraschung

Starker Beginn

Vor dem Spiel hätte im österreichischen Lager eine 12:11-Pausenführung wohl jeder genommen. Hat man die ersten 30 Minuten aber unter den fast 20.000 Besuchern in Köln verfolgt, dann durfte man sogar ein wenig unzufrieden sein. Österreich war der bessere und konsequentere Team, der Ein-Tor-Rückstand schmeichelte sogar den großen Favoriten und EM-Gastgeber, der bisher in der Lanxess-Arena noch nie ein Länderspiel verloren hatte. Zwischenzeitlich hatten die Österreicher schon mit vier Treffern geführt. Aber Abschlussschwächen und ein gut eingespielter Andreas Wolff im Tor ließen die Deutschen auf Schlagdistanz halten. Beide Siebenmeter verwarfen die Österreicher mitunter.

Dabei war auch in der fünften Partie dieser Endrunde der Spielplan von Teamchef Ales Pajovic komplett aufgegangen. Die Rückraum-Achse aus Mykola Bilyk und Lukas Hutecek fand immer wieder die richtigen Lösungen im Spielaufbau, die rot-weiß-rote Deckung schloss zügig alle Lücken. Was durch den Weg durch die Abwehrreihe fand, räumte zumeist Constantin Möstl weg. Der Hard-Goalie erwischte erneut einen außergewöhnlichen Tag. Wie lange der Wiener noch in der heimischen Liga zu sehen sein wird, wird immer unklarer.

Ferne Zukunft.

Die Gegenwart ist obendrein viel zu schön. Alle erwarteten eine Reaktion der lethargisch und teilweise überheblich wirkenden Favoriten. Sie mussten unbedingt gewinnen, um ihr Turnierziel, das Halbfinale, zu erreichen. Und erstmals in ihrem Heimturnier waren sie gestern auch die haushohen Favoriten. Den Österreichern gefiel diese Rolle – schon die gesamte Endrunde über.

Die öffentliche Verzwergung endet aber immer, sobald die Spielsirene ertönt. Auch die teilweise erdrückende und berüchtigte Stimmung im deutschen Handball-Tempel beflügelte, anstatt zu lähmen. In der 43. Minute war der Vier-Tore-Vorsprung wieder hergestellt. Ungläubige Blicke auf den Rängen und der deutschen Bank. Doch die Deutschen kamen zurück – auch dank einiger Stangentreffer der Österreicher. Einfacher wird es nun eher aber nicht.