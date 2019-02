Rekordfrau Mikaela Shiffrin: Die goldene Regel

Aber Shiffrin ist längst nicht nur mehr im Slalom das Maß aller Dinge, inzwischen gibt die Alleskönnerin auch in den Speedbewerben das Tempo vor. Vier Mal war sie in diesem Winter in einem Super-G an den Start gegangen, vier Mal hat die Siegerin Shiffrin geheißen. Zuletzt beim Auftakt-Bewerb der WM in Åre, womit die 23-Jährige nun schon bei vier WM-Goldmedaillen hält.