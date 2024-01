Rekord: Mehr als eine Million Zuschauer bei der Handball-EM

Die Europameisterschaft in Deutschland hat einen Zuschauerrekord im Handball aufgestellt und über eine Million Menschen in die Hallen gelockt. "Mit dem Finaltag werden es insgesamt 1.008.660 Zuschauer in den Hallen gewesen sein. Das ist nicht nur ein Rekord, das ist ein signifikanter Unterschied zu allen Handball-Veranstaltungen vorher", sagte der Präsident der Europäischen Handballföderation, der Wiener Michael Wiederer, auf der Abschluss-Pressekonferenz am Samstag.