Das Denkmal bröckelt bereits seit mehreren Jahren, nun droht es endgültig einzustürzen – einem riesigen Lügengebilde gleich. Sanierung praktisch ausgeschlossen.

In Lüttich wurde am Samstag die 99. Auflage der Tour de France gestartet, in den USA indes scheint ein Rennen zu Ende zu gehen. Das Rennen der Doping-Jäger gegen den siebenfachen amerikanischen Tour de France-Sieger Lance Armstrong.

Die nationale Anti Doping-Agentur (USADA) will nun gegen Armstrong Anklage erheben. Die USADA folgte damit der Empfehlung einer dreiköpfigen Kommission, die die Doping-Anschuldigungen gegen den 40-Jährigen und die Beweise für mögliche Vergehen geprüft hatte.