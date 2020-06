Zoidl kommt in Gelb nach Wien

Dass die Tagesbestzeit für keinen der beiden in Frage kommen würde, war ohnehin klar: Mit Fabian Cancellara war der Branchenbeste am Start, der Schweizer war schon vier Mal Weltmeister im Zeitfahren (darunter einmal in Salzburg), er ist einfacher Olympiasieger und hat in den letzten Tagen von wenig anderem als dem Samstags-Bewerb gesprochen.

Und es kam dann auch so, wie es Cancellara versprochen hatte: Der 32-Jährige siegte überlegen und widerlegte damit jene, die geunkt hatten, der Berner wolle sich einen Lenz im österreichischen Sommer machen. „Wenn ich starte, dann will ich auch gewinnen“, und das tat er, unterstützt von einigen hundert Landsleuten.