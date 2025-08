Wie Ultra-Radfahrerin Elena Roch den Männern das Hinterrad zeigt

Elena Roch kann entspannt lachen. Was sie erreicht hat, kann ihr keiner nehmen. Die Niederösterreicherin hat voriges Jahr als erste Frau die Gesamtwertung des Race Around Austria gewonnen – zwei Stunden vor dem besten Mann. Dabei war die 31-Jährige erst durch Zufall zum Ultracycling gekommen. Sie war vom Laufen auf das Rennrad umgesattelt, und als sie 2016 nach Tirol übersiedelte, erzählte ihr jemand vom Ötztaler Radmarathon. „Das ist halt in Tirol so ein Ding.“