1.215 Kilometer Radfahren: Elena Roch mischte die Männer auf

Während mit dem Race Across America das härteste Ultraradrennen der Welt gerade über die Bühne geht, sorgte die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin beim B-Hard in Bosnien Herzegowina für Furore. Dort, wo vor zwei Jahren der weltbeste Ultraradfahrer Christoph Strasser den zweiten Platz geholt hatte.

Im Vorjahr gewann die amtierende 24h-Zeitfahrweltmeisterin sensationell die Gesamtwertung des Race Around Austria. Damit begann der Siegeszug von Elena Roch, der sich am Montag bei einem der größten unsupported-Rennen Europas verlängerte. Der Start erfolgte vergangenen Samstag um 5:00 Uhr Früh in Banja Luka. Nach einem "verhaltenen" Start steigerte sie kontinuierlich das Tempo. Bald schaffte sie es in die Top-Ten und gestern begann der finale Kampf ums Podium. "Als ich in den Top-Drei war kostete am zweiten Tag ein blöder Defekt viel Zeit. Ich bin aber überglücklich mit diesem Ergebnis, echt ein Wahnsinn. Aufgrund der großen Hitze - auch in den Nachtstunden - war das Rennen extrem herausfordernd. Das Thema Müdigkeit hat mich mehr als sonst beschäftigt", jubelte sie ziemlich fertig im Ziel nach einer Fahrzeit von 59 Stunden und 33 Minuten. Die gesamte Schlafzeit betrug lediglich eine Stunde. Elena legte je 10minütige, 20minütige und eine 30minütige Schlafpause ein.

Elena Roch geht top-motiviert in die nächsten wichtigen Rennen: Die österreichischen Meisterschaften im Zweiterteam wird sie in Grieskirchen bestreiten. Und den absoluten Saisonhöhepunkt bildet die Ultra-Cycling-Weltmeisterschaft im Rahmen des Race Around Austria ab 11. August 2025 mit Start und Ziel in St. Georgen im Attergau. Die WM führt im Zuge des "emotionalsten Radrennens Österreichs" rund um die Alpenrepublik über 2.200 Kilometer.