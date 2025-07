Felix Gall über die Tour de France: „Hinten ist die sichere Zone“

Alles läuft nach Plan für Felix Gall bei seiner dritten Teilnahme an der Tour de France. Am Montag verbesserte sich der 27-jährige Osttiroler vom Team Decathlon AG2R auf Rang elf der Gesamtwertung. Nach einer Flachetappe am Mittwoch geht es ab Donnerstag ins Gebirge. 2023 konnte der Bergspezialist eine Etappe bei der Tour gewinnen. Am ersten Ruhetag der Tour sprach Gall über ...