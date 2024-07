Rad-Star Großschartner fehlen 11 Sekunden auf den Heimsieg

Auch ein Österreicher mischt mit im Kampf um den Gesamtsieg: Felix Großschartner , Profi aus dem UAE-Rennstall von Superstar Tadej Pogacar, geht als Vierter in den Schlusstag, in Führung ist sein italienischer Mannschaftskollege Diego Ulissi.

Auf den 151,7 Kilometern von St.Johann nach Kals ging es am Samstag auch über den Großglockner. Der Deutsche Jonas Rapp war der Erste am Hochtor, wie schon im Vorjahr sicherte sich Rapp den Titel des Glocknerkönigs.

Im Etappenziel in Kals in Osttirol war dann ein Weltmeister eine Klasse für sich: Der Italiener Filippo Ganna , der auf der Bahn und im Zeitfahren bereits neun Goldmedaillen gewinnen konnte, ließ alle hinter sich. Bester Österreicher war Felix Großschartner, der mit zwei Sekunden Rückstand als Neunter ins Ziel kam.

Die letzte Etappe am Sonntag hat es noch einmal in sich. Das Ziel in Kühtai liegt in 2.000 Metern Seehöhe, der Anstieg vom Inntal aus ist lang und steil.