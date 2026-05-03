Zu stark für die Gegner: Nächster Triumph für Rad-Star Pogacar
Wann immer Tadej Pogacar an einem Radrennen teilnimmt, dann bekommen ihn die Konkurrenten am Ende meist nur von hinten zu sehen. Ehrgeizig und erfolgshungrig wie der slowenische Superstar nun einmal ist, scheint der slowenische Superstar nur ein Ziel zu verfolgen: Als Erster über die Ziellinie zu rollen.
6 Etappen, 4 Siege
Bei der Tour de Romandie ließ Tadej Pogacar lediglich im Prolog und auf der dritten Etappe einem Gegner den Vortritt. Sonst war immer er es, der die Hände in die Höhe reckte.
Der 27-Jährige gewann die Etappen 1, 2, 4 und 5 und sicherte sich damit zum ersten Mal den Gesamtsieg bei der einwöchigen Rundfahrt durch die Westschweiz. Am Ende lag Pogacar 42 Sekunden vor dem Deutschen Florian Lipowitz.
Triumphzug
Mit seinem Triumph bei der Tour de Romandie setzte der slowenische Seriensieger seinen beeindruckenden Erfolgslauf im Kalenderjahr 2026 fort.
Tadej Pogacar ist praktisch nur auf der Siegerstraße unterwegs, er gewann in diesem Jahr bereits die Klassiker Strade Bianche, Mailand-Sanremo, die Flandern-Rundfahrt und Lüttich-Bastogne-Lüttich und präsentiert sich dabei fast immer unantastbar.
Nur bei Paris – Roubaix hatte er knapp gegen Wout van Aert (BEL) das Nachsehen.
Große Ziele
Einige Rivalen scheinen mittlerweile bereits an der Dominanz des 27-Jährigen zu verzweifeln und gehen Tadej Pogacar bewusst aus dem Weg.
Der Däne Jonas Vingegaard, der 2024 und 2025 bei der Tour de France als Zweiter das Nachsehen hatte, startet in diesem Jahr – wie der Osttiroler Felix Gall – beim Giro d’Italia (8. bis 31. Mai) – um in Abwesenheit des Slowenen einen Rundfahrtsieg einfahren zu können.
Tadej Pogacar verfolgt derweil andere Pläne. Mit der Tour de Suisse stimmt er sich auf die Tour de France ein, wo der beste Radprofi der Gegenwart auf seinen fünften Gesamtsieg losgehen wird.
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