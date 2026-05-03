Zu stark für die Gegner: Nächster Triumph für Rad-Star Pogacar

Wann immer Tadej Pogacar an einem Radrennen teilnimmt, dann bekommen ihn die Konkurrenten am Ende meist nur von hinten zu sehen. Ehrgeizig und erfolgshungrig wie der slowenische Superstar nun einmal ist, scheint der slowenische Superstar nur ein Ziel zu verfolgen: Als Erster über die Ziellinie zu rollen.

6 Etappen, 4 Siege

Bei der Tour de Romandie ließ Tadej Pogacar lediglich im Prolog und auf der dritten Etappe einem Gegner den Vortritt. Sonst war immer er es, der die Hände in die Höhe reckte.

Der 27-Jährige gewann die Etappen 1, 2, 4 und 5 und sicherte sich damit zum ersten Mal den Gesamtsieg bei der einwöchigen Rundfahrt durch die Westschweiz. Am Ende lag Pogacar 42 Sekunden vor dem Deutschen Florian Lipowitz.