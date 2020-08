Rad: Zwei Stars dürfen nicht bei der Tour de France starten

In Frankreich setzt der erfolgsverwöhnte Rennstall voll auf die Südamerikaner Bernal und Carapaz. "Egan wird erneut das Gelbe Trikot in Frankreich ins Visier nehmen, und wir freuen uns sehr, dass auch der letztjährige Giro-Sieger Richard Carapaz sein Debüt bei der diesjährigen Tour geben wird", betonte Brailsford. Der Kolumbianer Bernal war allerdings in der Vorwoche beim Criterium du Dauphine nach nicht ganz überzeugender Vorstellung am vorletzten Tag mit Rückenproblemen ausgestiegen.