Ex-Radprofi Eisel über die Sturzorgien: "Allen fehlt die Übung"

Bernhard Eisel (39) beendete im Jänner seine Profi-Karriere. Den Radsport verfolgt er aber immer noch intensiv. Bei der Tour de France wird er als TV-Experte für Eurosport am Start sein.

Warum vergeht im Moment praktisch kein Radrennen ohne heftige Stürze und schwere Verletzungen?

Man kann gut beobachten, dass alle im Feld gerade supernervös sind. Keine Mannschaft will sich die Blöße geben und hinterherfahren. So viele Rennen gibt es heuer nicht. Ich habe den Eindruck, dass viele Fahrer sich denken: "Wir wissen nicht, wie lange diese Saison überhaupt geht. Also präsentieren wir uns lieber gut."

Die Fahrerstehen also unter großem Druck.

Ganz sicher. Ich glaube allerdings nicht, dass die Fahrer jetzt von ihren Teams und Managern den großen Druck verspüren. Man muss auch sagen: Von den Leuten, die jetzt so schwer gestürzt sind, hat keiner Existenzängste oder muss fürchten, dass er nächstes Jahr keinen Vertrag hat. Der entscheidende Grund für die vielen Stürze ist für mich ein anderer.

Was denn?