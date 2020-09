Rad-WM: Alaphilippe holte Gold für den verstorbenen Vater

Der Franzose Julian Alaphilippe hat sich am Sonntag im Imola erstmals den WM-Titel im Rad-Straßenrennen gesichert. Nach 258 Kilometern auf einem schwierigen Rundkurs im italienischen Imola und mehr als sechseinhalb Stunden triumphierte der 28-Jährige mit 24 Sekunden Vorsprung.

Überglücklich saß Alaphilippe im Ziel. Er hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Sein Vater Jacques starb im Juni nach schwerer Krankheit. Schon nach seinem Etappensieg bei der Tour de France hatte Alaphilippe mit tränenerstickter Stimme gesagt: „Mein Vater ist vor kurzem gestorben. Ihm widme ich den Sieg.“

Alaphilippe, 28 Jahre alt, gilt wegen seiner aufregenden Fahrweise als Liebling der französischen Fans. Loulou, so sein Spitzname, scheut kein Abenteuer und geht, auch weil er sein Velo beherrscht wie wenige, gerne Risiko ein.

„Ich kann es nicht glauben. Das war ein Traum in meiner Karriere. Ich war einige Male dicht dran, jetzt hat es endlich geklappt“, sagte Alaphilippe, der im Ziel Freudentränen verdrückte.

Guter Abfahrer

Vor dem letzten entscheidenden Anstieg setzte sich eine Zwölfergruppe leicht ab. Daraus löste sich der Franzose Guillaume Martin. Nur noch 14 Kilometer waren zu fahren, die letzten giftigen Anstiege in die Cima Gallisterna warteten. Das tat weh nach 245 gefahrenen Kilometern.

Jetzt wurde es zum Ausscheidungsrennen, einer nach dem anderen fiel aus der Spitzengruppe. Julian Alaphilippe versuchte die seine letzten fünf Kollegen abzuschütteln, ging als Erster in die Abfahrt. Elf Kilometer vor der Ziellinie konnte sich der kleine Franzose aber nur acht Sekunden Vorsprung herausfahren. Obwohl Alaphilippe ein guter Abfahrer ist, konnte er sich nicht entscheidend absetzen. Hinter ihm jagte mit dem Dänen Fuglsang, dem Polen Kwiatkowski, dem Belgier van Aert, dem Slowenen Roglic und dem Schweizer Hirschi ein hochkarätiges Quintett hinterher.