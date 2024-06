Corona-Angst ist zurück: Vor der Tour müssen sich Fahrer schützen

Kurz vor dem Start der Tour de France am Samstag in Florenz geht plötzlich wieder die Corona-Angst um. Superstar Tadej Pogacar hatte es gerade erst in der Vorbereitung erwischt, wenngleich der Verlauf milde gewesen sein soll. Für viele Teams aber Warnung genug, alte Corona-Protokolle zu reaktivieren. So zeigte sich der belgische Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel, einer der Mitfavoriten der Frankreich-Rundfahrt, bei der Fahrerpräsentation mit einer roten Maske.

"Ich möchte den Leuten keine Angst machen, dass ich krank bin. Mir geht es gut, aber ich bin vorsichtig", sagte Evenepoel und fügte hinzu: "Wir treten hier mit vielen Menschen in Kontakt. Ich möchte die Tour nicht wie den Giro im letzten Jahr beenden." 2023 war Evenepoel am ersten Ruhetag als Träger des Rosa Trikots nach einer Infektion ausgestiegen. Das soll sich nicht wiederholen.