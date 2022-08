Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer unterschrieb für die Vuelta

Eigentlich war am Sonntag alles wie gewohnt. Während die besten Radsportlerinnen der Welt bei namhaften Rennen um Siege fahren, fehlte jemand. Und dass aus gutem Grund: Erstens war Anna Kiesenhofer in den letzten Jahren mit ihrem Job als Mathematikerin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne durchaus gut ausgelastet, zweitens hatte der Niederösterreicherin anno 2017 ein halbjähriges Engagement beim Team Lotto Soudal gezeigt, dass das knochenharte Profigeschäft im Straßenrennsport nichts für sie ist. Das Missverständnis endete vorzeitig.

Einen Olympiasieg auf den Straßen von Tokio später ist nun alles ganz anders. Kiesenhofer, die nach ihrem Sensationserfolg in Japan genügend Sponsoren einsammeln konnte, um sich ganz auf den Sport konzentrieren zu können, wird bei der Spanien-Rundfahrt starten, und die 31-Jährige wird das im Dress des spanischen Continental-Teams Soltec tun.