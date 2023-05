Rio-Olympiasieger Greg Van Avermaet beendet seine Laufbahn als Radprofi am Saisonende. Es ende ein großes Abenteuer und er sei ein wenig traurig, teilte der 37-jährige Belgier am Mittwoch mit. Neben dem Triumph 2016 an der Copacabana zählt der Sieg ein Jahr später bei Paris-Roubaix zu den größten Erfolgen in Van Avermaets Laufbahn.