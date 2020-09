Racketlon-WM 2021 in Wien und Graz

Österreich hat sich für eine EM beworben und eine WM erhalten. Warum sich also mit wenig zufrieden geben, wenn man alles haben kann? Racketlon Federation Austria ist 2021 der Veranstalter des WM-Turniers, das vier Tage in Wien und fünf Tage lang in Graz ausgetragen wird.

Marcel Weigl, Präsident von Racketlon Federation Austria, verkündet nicht ohne Stolz ein Budget von 300.000 Euro. "Das größte, das es jemals bei einer WM gegeben hat." Zudem werden 500 Teilnehmer erwartet. Vor allem logistisch stellt das Turnier in Zeiten von Corona eine große Herausforderung dar. "Es wird natürlich für alle Teilnehmer verpflichtende Corona-Tests geben."

Wie viele Turniere auf internationaler Bühne in diesem Jahr noch gespielt werden können, ist derzeit völlig offen. Ein Glück, dass man die Staatsmeisterschaften in Aspang über die Bühne bringen könnte.