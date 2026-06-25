Der Niederösterreicher Philipp Kaider hat wie bei seinem Debüt im Vorjahr das Nonstop-Radrennen Race Across America gewonnen.

Der 40-Jährige erreichte am Donnerstag das Ziel in Atlantic City, er benötigte für die 4.938 km mit mehr als 50.000 Höhenmetern von der West- an die Ostküste der USA 8 Tage, 18 Stunden 58 Minuten, womit der Wolkersdorfer dreieinhalb Stunden schneller als 2025 war.

Seine Konkurrenten wie den Steirer Thomas Mauerhofer hängte Kaider um Längen ab.