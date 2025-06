Der Traum von 5.000 Kilometern Strapazen

Genau 4.933 Kilometer mit knapp 50.000 Höhenmeter quer durch 13 Bundesstaaten und vier Zeitzonen von Oceanside an der kalifornischen Pazifikküste nach Atlantic City (New Jersey) an die Atlantikküste haben die 25 genannten Solostarter zu absolvieren. Einer von ihnen ist der Weinviertler Philipp Kaider . "Es war schon immer ein Traum, dort teilzunehmen", sagt er. Mit einigen Erfolgen bei spektakulären Sportevents hat er schon von sich reden gemacht hat. Dabei lebte der diplomierte Krankenpfleger früher gar nicht so gesund und rauchte täglich ein Päckchen. Mit 26 Jahren tauschte er die Zigaretten gegen ein Fahrrad – mit ungeahnten Auswirkungen.

Dass die Bezeichnung „ härtestes Ultraradrennen der Welt “ nicht von ungefähr kommt, zeigt schon die Tatsache, dass es seit dem ersten Bewerb 1982 keine 500 Starter ins Ziel geschafft haben. Die Rede ist vom Race Across America , das am Dienstag wieder in den USA gestartet wurde.

© SCHOKO communications bzw. Ambrosch In den USA bereitete sich Philipp Kaider auf das „Race across America“ vor.

Rekordmann Elf Jahre danach bestritt Philipp Kaider erstmalig die Ultra-Rad-Weltmeisterschaften in der Kategorie 24-Stunden-Einzelzeitfahren und gewann überlegen mit einer Distanz von 856 Kilometern den Weltmeistertitel. 2023 durchquerte er in 19 Stunden Österreich mit dem Fahrrad von Feldkirch nach Nickelsdorf und stellte einen neuen Rekord auf. ln Borrego Springs in Kalifonien holte er zweimal (2022 und 2024) den Weltmeistertitel im 24-Stunden-Zeitfahren. Und in dem verschlafenen Wüstenort bereitete er sich nun auch auf das Race Across America vor.

© SCHOKO communications bzw. Ambrosch Rund neun Tage liegen vor dem Sportler - wenn er es bis ins Ziel schafft.

Training bei 46 Grad „Generell verlief die Vorbereitung wirklich sehr gut. Ich war heuer nur einmal kurz krank und auch in Amerika ist jetzt es gut verlaufen. Die heißen Temperaturen von bis zu 46 Grad habe ich mir viel unangenehmer vorgestellt. Aber nachdem es so eine trockene Hitze ist, merkt man gar nicht, wie viel man schwitzt, und es kommt einen nicht so heiß wie im Mittelmeerraum vor“, erzählt Kaider von der Vorbereitung.

Eine Woche vor Start bekam er aber Zahnschmerzen und es musste kurzfristig ein Zahnarzt im zwei Stunden entfernten San Diego aufgesucht werden. „Eine Wurzel bei einem Zahn ist gebrochen und darunter hat sich ein Abszess gebildet hat“, so Kaider. Eine Operation hätte eine große Wunde bedeutet, mit Medikamenten wurde die Entzündung in den Griff bekommen und der Zahnarztbesuch wurde auf zu Hause verschoben. Schlafentzug und Hitze Denn volle Konzentration gilt jetzt dem Rennen. „Zuerst heißt es mal, nach dem Start in den Tritt zu kommen. Ich muss meinen eigenen Rhythmus finden und dann schauen wir, wie es läuft. Ultracyclingrennen sind so lange, da kann so viel passieren und der beste Plan war bis jetzt immer noch, dass ich drauf schaue, dass ich gut trete und meine Leistung so gut wie möglich abrufe. Dann geht in der Regel alles gut und ich bin schnell“, sagt Kaider, der von einem 11-köpfigen Betreuerteam begleitet wird. Als größte Herausforderung sieht er die Länge des Rennens, den damit verbundenen Schlafentzug und die klimatischen Bedingungen an. Das reicht von 50 Grad in der Wüste bis zum Gefrierpunkt auf 3.000 Metern Seehöhe in den Rocky Mountains. Mehr als 1.200 Kilometer geht es durch die Prärie. „Da ist absolut gar nichts“, so Kaider. Nach 4.000 Kilometern warten dann noch die Appalachen, „die sind wie eine sehr, sehr lange Südsteierische Weinstraße“, meint er schmunzelnd.

© Philipp Kaider Auf Kaider warten extreme Weiten.