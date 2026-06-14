Ultra-Radsport: Philipp Kaider bestreitet Race Across America

Philipp Kaider will es wieder wissen und startet am 16. Juni erneut beim Race Across America, an dem er im Vorjahr zum ersten Mal teilnahm. Bei dieser Premiere kämpfte sich der Wolkersdorfer (Bezirk Mistelbach) in 8 Tagen, 22 Stunden und 32 Minuten von der US-Westküste bis an den Atlantik.

Die Strecke führte über rund 4.900 Kilometer von Oceanside in Kalifornien nach Atlantic City in New Jersey. Temperaturen von über 40 Grad Celsius in der Wüste wechselten sich mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in den Rocky Mountains auf rund 3.000 Metern Seehöhe ab. Dazu kamen tagelanger Regen, starker Gegenwind, Schlafentzug und körperliche Erschöpfung. Philipp Kaider: „Wie geil war das bitte?“ Und dennoch: „Als ich im Ziel stand, dachte ich nur: Wie geil war das bitte? Ich hatte noch nie über einen so langen Zeitraum so viel Spaß am Radfahren.“ Während viele Athletinnen und Athleten nach einem derartigen Kraftakt vor allem an Erholung denken, war für Kaider bereits klar: Wenn die Finanzierung möglich wird, möchte er wieder an den Start gehen.

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Trotz wirtschaftlich herausfordernden Zeiten klappte es. Erst vor drei Wochen stand Kaider noch beim Race Around Niederösterreich am Start. Gemeinsam mit Kabarettist Gery Seidl und Ernährungsberater Axel Dinse bildete er dort ein Dreierteam. Die gesamten Vorbereitungen neben Job als Intensivkrankenpfleger und seinem Start-Up „NO CARBS, NO GLORY!“ verliefen planmäßig. Seit zwei Wochen akklimatisiert Kaider nun in Borrego Springs, Kalifornien, wo er sich erneut auf das Rennen final vorbereitet. Der kleine Wüstenort bietet ideale Bedingungen für die letzten Trainingseinheiten. Training in einem schönen Wüsten-Kaff „Borrego Springs ist ein schönes Kaff, wo eigentlich nichts passiert. Optimale Temperaturen, kaum Verkehr. Durch die vielen Trainingsfahrten weiß ich nun, wie ich am schnellsten hier durchkomme! Von Tag zu Tag ist es jetzt wärmer geworden“, erzählt Kaider. Und heiß wird es tatsächlich: Laut Prognosen werden bei seinem Start Temperaturen von über 40 Grad Celsius in diesem Abschnitt erwartet. Die gefühlte Temperatur könnte sogar die 50-Grad-Marke überschreiten.

„Da gehst du eigentlich ziemlich ein“, sagt Kaider mit einem Lachen. „Aber genau diese Surrealität macht den Reiz des Rennens aus. Die Weite, die Länge der Strecke und die extremen Bedingungen – das ist die Faszination dahinter. Eigentlich sind es genau die widrigen Bedingungen, die dieses Rennen so besonders machen.“ Neues Herangehen, aber Abläufe optimieren Trotz der wertvollen Erfahrungen aus dem Vorjahr will Kaider die zweite Teilnahme nicht als Wiederholung betrachten. „Ich nehme mir vor, das Rennen wieder genauso gut zu absolvieren und möglichst wenige Probleme zu haben. Die größte Herausforderung wird sein, wieder genauso viel Spaß zu haben“, erklärt er in einer Aussendung. „Vor allem darf man sich nicht ständig mit dem Vorjahr vergleichen. Man muss das Ganze wie ein neues Projekt angehen.“ Dennoch soll die Erfahrung genutzt werden, um Abläufe zu optimieren. „Ich hatte im letzten Jahr relativ viele kurze Stehzeiten. Da möchte ich effizienter werden.“

Bis Freitag war Kaider gemeinsam mit Bernhard Kornherr noch in Borrego Springs. Mit ihm bestritt er einst seine ersten Ultrarennen. Das elfköpfige Betreuerteam reiste am 12. Juni in die USA, bevor gemeinsam in der Nähe des Startortes Oceanside die finalen Vorbereitungen abgeschlossen werden. Ein Mix aus Routinierten und völligen Rookies werden ihn auch heuer wieder durch die USA begleiten. Jeder Kilometer bringt Spende für Kinder in Malawi Ein besonderes Zeichen der Solidarität setzt der Ultra-Radrennfahrer erneut: Seine Kilometer tritt der Wolkersdorfer wieder für die Sonne Radl-Challenge. Ein Rad-Community-Event im gesamten Juni, wo jeder erradelte Kilometer von Sponsoren in Spenden umgewandelt wird, damit Kinder in Malawi Zugang zu Schulbildung und Sportunterricht haben. „Jeder, der ein Rad hat, ist ja eigentlich verpflichtet, dass er mitmacht. Man kann mit einem sehr, sehr geringen Aufwand das Leben eines Kindes verändern!“, appelliert Kaider.