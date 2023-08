Prozess gegen Ex-Basketballer: Drahtzieher legte Geständnis ab

Drahtzieher geständig

Drei bereits vorliegende Geständnisse wurden am Mittwoch auch von den Ex-Spielern, den beiden Kroaten und dem Slowenen, vor Richter Andreas Lenz bekräftigt. Die fünf Österreicher dagegen stritten die Vorwürfe weitgehend ab. Ihren Verteidigern fehlte "jegliches Tatsachensubstrat" in der Anklage. Ihre Mandanten seien in keiner Weise an einer kriminellen Organisation beteiligt. Lediglich den Besitz und die Weiterleitung der pornografischen Aufnahmen Minderjähriger gestand einer der Österreicher.

Für eine kleine Überraschung sorgte das Geständnis des mutmaßlichen Drahtziehers. Er gestand alle ihm in der Anklage zur Last gelegten Delikte und belastete damit auch jene Spieler, die sich nicht schuldig bekannten. "Er steht zu seinem Fehler", sagte sein Verteidiger. Es tue ihm leid und er wolle Verantwortung dafür übernehmen.